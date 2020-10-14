 

Абсолютный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 установлен в Италии

14.10.2020, 21:50, Новости дня

В Италии побит рекорд суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией, это следует из бюллетеня, который вечером 14 октября опубликован в Twitter министерства здравоохранения.

За 24 часа подтверждены 7332 случая заражения (умерли 43 человека). Предыдущий рекорд датирован 21 марта – тогда власти сообщили о 6557 новых заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 372 799 жителей Италии.

#COVID__19 – La situazione in Italia al 14 ottobre:https://t.co/8ciMmO9yfx pic.twitter.com/GrAZsQggJN

— Ministero della Salute (@MinisteroSalute) October 14, 2020

Агентство ANSA отмечает, что по сравнению с мартом в стране делается значительно больше тестов на COVID-19; так, 21 марта было проведено 26 336 ПЦР-исследований, а 13 октября – 152 196, что является наивысшим показателем за все время кризиса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 подтвержден у 38,3 млн человек.

Эпидемия коронавируса в Италии началась в конце февраля – раньше всех в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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