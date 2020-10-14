 

Больше половины школ Подмосковья уйдут на каникулы из-за COVID-19

14.10.2020, 21:48, Новости дня

Большая часть школ Московской области уходит на недельные каникулы с 26 октября из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас 1,5 тыс. школ, кто-то уже ушел на каникулы, кто-то уходит с 26 октября, большая часть, порядка 850 школ уходят на неделю», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, рассматривается ли в Подмосковье мера по переводу школ на дистанционное обучение, как в Москве, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6–11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.



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