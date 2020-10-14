 

У актрисы Кристины Асмус выявили коронавирус

14.10.2020, 21:48, Новости дня

Актриса Кристина Асмус сообщила, что заболела коронавирусом, температура поднималась выше 39 градусов.

«У меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими – температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась. Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая. Пока я дома. Сегодня еще жду врача, чтоб посмотреть динамику», – написала Асмус в своем блоге в Instagram.

Актриса призвала всех быть аккуратными и не забывать о существовании вируса. Она посоветовала надевать маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

За минувшие сутки в РФ выявлен 14 тыс. 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 тыс. 573, Санкт-Петербурге – 602, Московской области – 429.



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