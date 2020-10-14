Коронавирус на улице: шансы заражения

14.10.2020, 21:45, Разное



3

минуты

Эпидемиологические данные говорят о том, что заражение коронавирусом SARS-CoV-2 чаще происходит в помещениях и в транспорте. В рекомендациях американских Центров по контролю и профилактике заболеваний указано, что вне помещений риск заражения ниже. На улице проще соблюдать меры предупреждения COVID-19, включая социальное дистанцирование. Во многих странах на этом предположении были основаны меры по облегчению карантина: вне помещений стали разрешать проведение массовых мероприятий.

Эксперты о риске заражения коронавирусом на улице

В настоящее время нет никаких научных данных, которые подтверждают, что COVID-19 можно заразиться просто проходя по улице. Но ученые считают, что это не так уж и невозможно.

Линдси Марр (Linsey Marr) из Политехнического университета Вирджинии сказала в комментарии AFP, что она рекомендует носить маски на улице, если там много людей. По ее мнению, которое она, впрочем, не считает абсолютным правилом, к защитной мере нужно прибегать, если проходишь мимо одного человека в минуту.

«Когда мы ходим среди людей на улице, мы можем ловить воздух, который они выдыхают. Каждый отдельный выдох представляет собой низкий риск, но это воздействие может накапливаться со временем», – сказала она.

Коронавирус в офисе: профилактика

Заболеваемость COVID-19 в РФ снова растет. Актуальность вопроса, как не заразиться на рабочем месте, увеличивается с каждым днем. Рассмотрим его с акцентом на мерах безопасности, которые необходимы офисным работникам.

Читать статью

Ношение маски на улице считает самой безопасной стратегией профессор Йельского университета Кристал Поллитт (Kristal Pollitt). Она напоминает, что прохожие иногда могут буквально чихать друг на друга.

Рекомендации Роспотребнадзора согласуются с этими утверждениями. Агентство советует носить маску на улице, поскольку соблюдение социальной дистанции не всегда возможно.

Научные данные о заражении коронавирусом на улице

Группа британских исследователей проанализировала существующие доказательства возможности заражения COVID-19 на открытых пространствах. Их обзор опубликован на medrxiv.org, ресурсе для размещения препринтов.

В одном из рассмотренных авторами исследований японские ученые указывали, что риск заражения на улице в 18,7 раз выше, чем аналогичный риск в помещении. Эта работа рассматривала, сколько человек заразили 110 инфицированных SARS-CoV-2.

Исследование китайских ученых, которое учитывало случаи заражения вне провинции Хубей, наиболее пострадавшей от коронавируса, показало, что среди 7324 случаев заражения только два человека были инфицированы на улице. Передача вируса произошла во время разговора. Авторы обзора считают эти данные особенно надежными, ссылаясь на качественную работу китайской системы здравоохранения по отслеживанию случаев заражения. В обоих исследованиях речь шла о вероятности инфицирования до введения карантинных мер, то есть, в условиях обычной жизни.

Наиболее обширную информацию ученые получили из исследований базы данных Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Она содержит информацию о более чем 20 тысячах случаях заражения. Только 6% заражений коронавирусом и 7% кластеров COVID-19 оказались связаны с передачей инфекции на улице (полностью или частично). Заражения происходили на спортивных мероприятиях, вечеринках на свежем воздухе, рынках и митингах. Увеличение риска было связано с криком и пением.

Какие факторы увеличивают риск заражения на уличных мероприятиях

Плотность толпы

Важные факторы, предсказывающие риск заражения, – плотность толпы и расположение людей в ней. Близким контактом, при котором можно получить инфекцию, принято считать пребывание :

на расстоянии менее двух метров в течение 15 минут;

на расстоянии менее метра в течение пяти минут лицом к лицу;

на расстоянии менее метра в течение одной минуты без контакта лицом к лицу;

кожный контакт.

Циркуляция людей

Чем больше люди перемещаются в топе, тем выше вероятность передачи инфекции. Инфицированный, который перемещается, может заразить большее количество людей. На спортивных соревнованиях люди чаще сидят, не меняя мест, а на фестивалях больше контактируют.

Размер мероприятия

Чем больше людей собирается на мероприятие, тем выше риск, что среди них будут инфицированные. Ученые указывают, что степень этого риска связана с уровнем заболеваемости COVID-19 в конкретной местности.

Продолжительность мероприятия

Играет роль как длительность самого мероприятия (соревнования или концерта), так и сопутствующих ему скоплений людей (очереди, посещение туалета и баров).

Ученые указывают, что все факторы одинаково важны. Так, при большом скоплении людей, риск можно снизить при помощи увеличения дистанции и ограничением передвижения. Длительные мероприятия безопаснее при меньшей концентрации людей.

Выводы

Имеющаяся информация позволяют считать, что на улице действительно существенно сложнее заразиться COVID-19, чем в помещении. Этому способствует естественная социальная дистанция и обычно принятые в обществе представления о личном пространстве. Защитную роль играет и лучшая циркуляция воздуха на открытых пространствах, которая отмечает образование высоких концентраций аэрозоля, содержащего вирусы.

В определенных случаях эти защитные факторы могут «давать сбой» и заражение становится возможным. Поэтому на улице необходимо помнить о профилактике COVID-19: следить за дистанцией, при необходимости носить маску, осмотрительно вести себя на массовых мероприятиях.