 

Челябинцев будут штрафовать за самовольное изъятие просроченных продуктов из мусорных контейнеров

14.10.2020, 21:37, Разное

В Челябинской области магазинам, сотрудники которых выбрасывают просроченные продукты в мусорные баки, пригрозили штрафом после того, как в интернете появились фотографии уральских пенсионеров, которые ищут еду в баках возле магазинов. Торговым сетям рекомендовано усилить контроль за утилизацией просрочки.

В свою очередь, владельцы торговых сетей, состоящие в ассоциации «Супермаркет», обратились к органам федеральной власти с совместным заявлением, в котором говорится, что бизнес не в состоянии контролировать контейнерные площадки, так как мусор выходит за рамки технологической цепочки, и охрана отходов от пенсионеров не входит в задачи отрасли.

По договоренности бизнесменов с правоохранительными органами на контейнерных площадках, расположенных вблизи объектов торговли, городские власти намерены организовать посты охраны. На граждан, допускающих несанкционированный отбор отходов из контейнеров, будут составляться протоколы по КоАП за нарушение общественного порядка.

«Возможно, это непопулярное, но очень актуальное решение. Мы спасаем бизнес от лишних штрафов, людей от возможных пищевых отравлений, а ещё способствуем проведению мусорной реформы. Вероятно, что на первых порах челябинцам будет сложно, но впоследствии они адаптируются, ведь адаптивность — одна из сильных черт нашего народа», — рассказал о нововведениях глава санитарной службы Челябинска Василий Евтеев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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