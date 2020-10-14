В жопу культ семьи! – Личное мнение

14.10.2020, 21:35, Разное

Знакомьтесь: родители малышки из Карпинска (Свердловская область), которую мать полгода продержала в шкафу в надежде заморить голодом.



Фото: КП

Смотрю я на это лица и думаю: и вот таким платят материнский капитал. Плодитесь и размножайтесь, твою мать!



Сама идея материнского капитала прекрасна, но, как и любое здравое и полезное начинание, её можно довести до абсурда и даже до леденящего душу ужаса.

Я — за то, чтобы в нашей стране матери получали поддержку от государства, но не все матери.

Я работала на комбинате и понимаю, как полезны выплаты материнского капитала работающим там женщинам. Он — металлург, она работает в отделе кадров. Квартира — в ипотеке. Помогать таким семьям — отличная инициатива. Такие семьи достойны помощи от государства.

Но есть и недостойные, и их — много! Я не хочу таким помогать.

Посмотрите на лица на фото. Им не материнский капитал выплачивать надо, их сажать надо. Причём делать это нужно было до того, как эти уроды стали родителями!

За что сажать?

Уверена, что есть, за что. Достаточно взглянуть на морду папаши: там же всё написано.

А мамаша — тупая жертва культа семейных ценностей: в башке — ничего кроме фаты. Выйти замуж, родить, состояться, как мать и как женщина.

В жопу — таких уродов! В жопу — культ семьи!

Девчонки, не стремитесь замуж. Не спешите рожать. Забейте болт на семейные ценности. Знаете, чего стоит хотеть? Бабок. Своих собственных бабок.

Чтобы их было много, чтобы вы занимались любимым делом, чтобы путешествовали и ни от кого не зависели, включая дебильные установки, навязываемые вам фиг знает кем и фиг знает зачем.

Вам это точно не надо.

Не в семейных ценностях — счастье.

Согласны? Почему?