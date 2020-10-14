Мнение: Эффект лягушки наоборот, сознание определяет бытие и работа для квартирных должников

14.10.2020, 21:25, Разное

1. Люди имеют тенденцию не замечать медленные и небольшие перемены в жизни. Когда речь идёт о переменах к худшему – это так называемый эффект лягушки: при плавном повышении температуры животное останется на месте и сварится, а при резком – может спастись, выпрыгнув из кастрюли. Однако есть и обратный эффект, когда мы не замечаем постепенных улучшений к лучшему. Про эту ситуацию пишет Виктор Мараховский:

https://t.me/vmarahovsky/1677

Обыкновенно наша ностальгия привязывается к двум золотым эпохам – личной (это та, которая юность, пьянство без похмелья, подвиги перекрестного опыления с интересными людьми и головокружительные приключения вида «как мы съездили в Питер») и исторической (тогда была атмосфера доброты/безопасности/свободы/всеобщего подъёма и фильмы снимали хорошие, а сейчас смотреть нечего).

Можно было бы сказать, что ностальгия историческая является производной от личной, биографической («при Сталине мой организм был эротически могуч»), но это было бы непростительным упрощением. <…>

… наши современники, скучающие по нулевым (алкоголь круглосуточно, везде можно курить, денег вдруг стало много) будут, возможно немного обижены, вспомнив, каков был действительный размер их зарплат, имелись ли у них ипотека и автомобиль, существовала ли круглосуточная доставка и как им приходилось ловить такси, а затем торговаться и показывать дорогу. Ещё больше они помрачнеют, вспомнив, что нулевые были десятилетием терактов, а число убийств в три – три с половиной раза превышало нынешнее.

Если я правильно понимаю, ув. друзья, то для создания более или менее массового ностальгического воспоминания (при том, что любая массовая ностальгия есть более или менее эффект Манделы) о любой эпохе требуется не столько большое, значимое и долгое улучшение, сколько улучшение резкое и праздничное (а уж реальное оно или воображаемое, на уровне внезапно пробудившихся надежд – дело второстепенное).

Отменили карточки. Начали публиковать запрещённое. Начали платить триста баксов, ой, уже триста пятьдесят. В те краткие моменты, когда реальность на мгновение догоняла мечты/амбиции (мы ещё не привыкли тратить столько, и у нас после каждой зарплаты оставалось) и возникали новые, ещё более смелые амбиции и мечты – создавалось то самое чувство внутренней лёгкости.

И наоборот – если благосостояние граждан уныло повышается на несколько процентов в год, то пусть хоть это будет длиться тридцать лет, граждане будут во всех опросах рапортовать «моя жизнь не изменилась» и «моя жизнь стала только хуже». <…>

…Я это всё к чему: нам может казаться сегодня оскорбительным пиар-подход каких-нибудь древних монархов, которые выкатывали гигантские деньги не на строительство каких-нибудь долговечных инфраструктур, а на периодические народные гулянки с фонтанами вина и пива.

Но, возможно, они были просто прямее и циничней.

Дело, думаю, тут не только в цинизме. Современные политики тоже вынуждены тратить деньги на массовые зрелища и праздники – это делает людей счастливее, и это нормальная часть экономики впечатлений. Дефицит зрелищ лишь немногим лучше, чем нехватка в стране хлеба. Вспомним: даже во время войны и у нас, и в других воюющих странах проводились парады и концерты.

Ресурсы на подобное надо тратить с умом: скажем, провести олимпиаду, после которой останутся дороги и стадионы, это гораздо лучше, чем просто устраивать какие-нибудь бесконечные народные гуляния с флагами и транспарантами.

Возвращаясь к основной теме: возможностей резко улучшить жизнь для всех сразу у государства обычно нет. Особенно, если это государство, где уровень жизни и так довольно высок. А вот если сначала взять и разрушить всё почти до основания, то потом и вправду можно будет героически выбираться обратно, иногда довольно быстрыми темпами.

2. Мотивация на 9гаг:



https://9gag.com/gag/agAdVBW

Легко заметить жёлтую машину, когда ты всё время думаешь про жёлтые машины.



Легко заметить возможность, когда ты всё время думаешь о возможностях.



Легко найти причины разозлиться, когда ты всё время думаешь о том, как ты зол.



Ты становишься тем, о чём ты постоянно думаешь. Следи за собой.

В комментариях пишут:

realomgcat: Это правда. Вы находите гораздо быстрее то, что ищете, когда знаете, что искать. Я понял это, собирая травы в дикой природе. Я думал, что никогда их не найду. Изучил их фотографии, и выяснилось, что некоторые даже растут у меня на пороге.

3. Коммунальщики в Москве придумали, как решить проблему долгов за ЖКХ:

https://moslenta.ru/news/dolzhnikam-za-zhkkh-v-moskve-predlozhili-stat-dvornikami-11-10-2020.htm

В районе Свиблово в Москве жильцам, которые не могут погасить задолженности по ЖКХ, предложили стать дворникам. Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости».

Утверждается, что ГБУ «Жилищник» открыло соответствующие вакансии. Компания предлагает зарплату 30 тысяч рублей, часть которой обещают списать в счет долгов.

Не слишком привлекательная зарплата, однако в большинстве случаев её с запасом должно хватить на оплату коммуналки, даже с учётом московских цен.