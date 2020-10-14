Мнение: Собчак заразила коронавирусом уборщицу, выигравшую выборы

14.10.2020, 21:05, Разное

Бывшая уборщица, а ныне глава сельского поселения Костромской области Марина Удгодская заявила, что болеет короной, а заразил ее не кто-нибудь, а сама Ксения Собчак. Новоиспеченный ютуб-блогер Собчак разъезжает по сёлам и весям нашей необъятной страны в погоне за хайповым сюжетом, а заодно разносит опасную заразу.

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37», — рассказала Удгодская. По ее словам, заболела ещё и ее дочь.

В деревню Повалихино, о которой, по всей видимости, узнает теперь вся страна, Ксюха заезжала 8 октября на съемки нового выпуска для своего канала. Естественно одним интервью с бывшей уборщицей, ставшей главой поселения, не обошлось. Поглазеть на Собчак, а заодно и сфоткаться со звездой пришла вся деревня. Местные говорят, что Ксения никому не отказала и со всеми обнялась и сфотографировалась. А 13 октября у нее обнаружили коронавирус.

Эх, Ксения Анатольевна, нехорошо вышло! Сейчас время такое, ответственность нужно проявлять, дистанцию соблюдать, да и вообще дома бы посидеть, а вас несет все время куда-то ради лайков и просмотров. Поправляйтесь, не болейте и пусть вам это будет уроком.

Кто не в курсе, что это за Марина Удгодская такая. Женщина почти пять лет проработала уборщицей в городской администрации Повалихинского сельского поселения. Накануне выборов действующий на тот момент глава Локтев попросил ее выдвинуть свою кандидатуру, просто потому больше некого было выдвигать, а «выборы» подразумевают возможность выбирать. Но случилось непредвиденное. Жители отдали Марине 84 голоса, а Локтеву — 46. Так 1 октября бывшая уборщица официально вступила в должность главы сельского поселения.