 

Лучшего игрока «Что? Где? Когда?» заподозрили в жульничестве

14.10.2020, 20:48, Новости дня

Зрители заподозрили в жульничестве признанного лучшим игроком в телепередаче «Что? Где? Когда?» Николая Крапиля и его наставника Алеся Мухина.

Летняя серия игр «Что? Где? Когда?» частично проводилась по Zoom в связи с ограничениями по коронавирусу. У части зрителей возникли сомнения в честности игры команды Алены Повышевой, а именно ее участника Крапиля, передает «Царьград».

Молодой человек участвовал в игре онлайн, поскольку не мог приехать из Белоруссии в связи с закрытием границ. В этой игре Крапиль неоднократно давал правильные ответы на сложные вопросы в последние секунды обсуждения. Молодого знатока выбрали лучшим игроком вечера. Однако внимательные зрители заметили, что Крапиль часто смотрел в угол экрана, особенно когда у команды совсем не было версий.

Многие заподозрили, что игрок мог воспользоваться современными технологиями и получать информацию от кого-то другого, например, Мухина, который «посылал тайные знаки» и помогал найти правильный ответ. Тем более что перед игрой мэтр, наставляя Повышеву, напоминал ей как можно чаще прислушиваться к мнению Крапиля, особенно к концу обсуждения.

Прямых доказательств вины знатоков нет, отмечает издание. Но несмотря на то, что игра состоялась еще летом, дискуссии в Сети еще ведутся.

Ранее участник «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров заступился за ведущего телепередачи после скандала на игре.



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