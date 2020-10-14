 

На Волге появилось гигантское нефтяное пятно

14.10.2020, 20:43, Разное

В акватории Волги появилось нефтяное пятно, размер которого составляет 50х100 метров. Его обнаружили вблизи порта Кимры в Тверской области.

В Следственном комитете России считают, что пятно могло образоваться в результате утечки с грузового судна. В настоящее время правоохранители устанавливают, с какого корабля могли пролиться нефтепродукты. На месте происшествия проводятся мероприятия по очистке воды, сообщает телеканал “Царьград”.



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