 

Онколог назвал привычки-причины возникновения рака языка

14.10.2020, 20:43, Разное

Российский онколог Михаил Мяснянкин рассказал о вредных привычках, способных привести к развитию рака языка. Врач обратил внимание, что его также могут спровоцировать инфекционные заболевания.

По словам Мяснянкина, в группе риска находятся курильщики, а также любители спиртного и жевательных табачных смесей. Развитию онкологии также способствуют трещины и язвы на языке, а также инфекции, поражающие ротовую полость. Специалист добавил, что на ранних стадиях болезнь можно распознать по болям в области слизистых оболочек рта, сообщает телеканал “Царьград”.



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