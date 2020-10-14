Онколог назвал привычки-причины возникновения рака языка

14.10.2020, 20:43, Разное

Российский онколог Михаил Мяснянкин рассказал о вредных привычках, способных привести к развитию рака языка. Врач обратил внимание, что его также могут спровоцировать инфекционные заболевания.

По словам Мяснянкина, в группе риска находятся курильщики, а также любители спиртного и жевательных табачных смесей. Развитию онкологии также способствуют трещины и язвы на языке, а также инфекции, поражающие ротовую полость. Специалист добавил, что на ранних стадиях болезнь можно распознать по болям в области слизистых оболочек рта, сообщает телеканал “Царьград”.