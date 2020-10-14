 

Компания ASML рассчитывает на повышение спроса на свою продукцию

14.10.2020, 20:35, Новости дня

Как сообщают в компании ASML, на рынке литографического оборудования складывается благоприятная обстановка. В связи с этим предприятие рассчитывает на дальнейшее увеличение выручки от реализации собственной продукции.

Скорее всего, позитивная тенденция сохранится на протяжении всего следующего года, говорят аналитики. В третьем квартале объем продаж составил чуть менее четырех миллиардов евро, хотя по прогнозам должны были получить около 3,7 млрд.

Прибыль также выросла почти в полтора раза. Удалось заработать 1,06 млрд долларов (за тот же период прошлого года было получено 627 млн евро прибыли). В ближайшую пятилетку компания планирует получать по 15-24 млрд евро в год, так как спрос на оборудование для EUV-литографии растет.



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