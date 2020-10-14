Все, что вы хотите знать о женщине: Софья Капкова, Надежда Оболенцева, Вика Газинская, Ингеборга Дапкунайте на премьере в “Иллюзионе”

14.10.2020, 20:30, Разное

Woman — документальный фильм Анастасии Миковой и Яна Артюс-Бертрана, создателей картины Human («Человек»), которую ЦДК выпустил в прокат в 2016 году. Во время работы над фильмом Woman режиссеры сотрудничали с разными представителями искусства: фотографом Питером Линдбергом для исследования отношения женщин к своему телу и участниками танцевального коллектива Bandaloop. «Некоторым проектам просто суждено появиться. Так было и с фильмом Woman. Во время съемок нашей предыдущей картины Human в 2012-2014 годах, нас сильно тронули разговоры с женщинами. Несмотря на застенчивость и изначальную подозрительность, во время интервью женщины полностью преображались перед камерой и появлялось ощущение, что они ждали этого момента всю свою жизнь, будто для них это было очень важно. Им нужно было высказаться. Но еще больше они хотели быть услышанными», — Анастасия Микова и Ян Артюс-Бертран.

Основатель ЦДК Софья Капкова и генеральный директор LVMH в России Александр Четвериков. Премьера прошла при поддержке Mafin и LVMH

Режиссер картины Анастасия Микова на премьере не присутствоваа, но поделилась с HELLO! своими наблюдениями:

После премьер и показов на фестивалях ко мне много раз подходили мужчины и признавались, что фильм стал для них откровением. Он будто бы стал окном в новый, неизвестный и загадочный мир. Ведь сколько тем мужчины и женщины никогда не обсуждают друг с другом! Взять, к примеру, женскую сексуальность. Да, в фильме мы поднимаем много сложных тем, которые напрямую касаются мужчин, но мы ни в коем случае не хотели обрушиться с критикой или обвинениями в их адрес. Наоборот, мы хотели помочь мужчинам лучше понимать нас, женщин. И если мы хоть немного поспособствуем этому пониманию, то лично я буду считать наш фильм огромным успехом.

Михаил Дурян, Софья Капкова, Вика Газинская, старшая дочь Софьи Анастасия ГудковаПосле проката фильм можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film.

Софья Капкова, основатель Центра документального кино:«Трейлер фильма начинается со слов I love being a woman. Я могу сказать, что я тоже счастлива, что я — женщина. Этот фильм состоит из 2000 честных историй женщин со всего мира. Я бы даже сказала, что это не просто документальное кино, это большой проект о жизни реальных людей, сделанный реальными людьми» Юлия Бордовских с дочерью Марией, Эвелина СавельеваДоход от проката создатели фильма направят в ассоциацию WOMAN(s), которая занимается обучением девушек и женщин со всего мира профессиям в области медиа. В новую эпоху, когда женские голоса звучат все громче, задача авторов картины — не только призвать к соблюдению прав или сосредоточить внимание на существующих проблемах, но заняться поиском их решений и попытаться примирить представителей обоих полов.

Владислав Лантратов и Мария Александрова Ингеборга Дапкунайте Надежда Оболенцева

Во время работы над картиной Анастасия Микова провела более 600 интервью. Для того, чтобы женщина доверилась нам, требуется время. Иногда интервью длятся по два-три часа. Нельзя перейти на более близкий уровень общения и начать глубокий разговор всего за пару вопросов. Наши беседы с женщинами больше напоминали сеанс психотерапии, чем интервью в классическом его понимании. Постепенно шаг за шагом героиня начинает раскрываться, все сильнее погружаться в личное, глубокое, и начинала делиться тем, о чем и не думала, что найдет силы рассказать. Помимо этого, запустить процесс рефлексии и создать атмосферу близости помогала съемка на нейтральном фоне с одним источником освещения — так, ничто вокруг не отвлекало от разговора. Зрители на премьере фильма “Woman”