 

Дума рассмотрит законопроект о Госсовете в приоритетном порядке

14.10.2020, 20:23, Разное

Поступившие законопроекты будут вынесены на ближайшее заседание Совета нижней палаты, отметил он. Госсовет – необходимая структура для страны с федеральным устройством, он позволит главе государства выстроить политику с опорой на мнение граждан, сказал Володин.

“Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплен в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами, и обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учетом их мнения”, – пояснил спикер, добавив, что принятие законопроекта сделает работу этого органа эффективнее.

Также в фокусе внимания парламентариев – законопроекты о защите суверенитета и приоритете российского права над международным. Решения межгосударственных органов, противоречащих Конституции России, не будут подлежать исполнению в нашей стране, подчеркнул Володин.

Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта, инициированных президентом в развитие новых норм Конституции. Документы касаются правительства, Конституционного суда и прокуратуры. “Эти изменения положительно скажутся на качестве власти – исполнительной и представительной”, – отметил Володин.

Напомним, что 1 июля состоялось голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.



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