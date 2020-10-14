Прогнозы на матч Россия – Венгрия даются в пользу нашей сборной

14.10.2020, 20:17, Разное

Сборная РФ встречается со сборной командой Венгрии 14 сентября на «ВТБ-Арене». Матчи станет четвертым этапом чемпионата Лиги наций УЕФА.

Соперники уже встречались в сентябре, тогда победа осталась за сборной нашей страны, матч закончился со счетом 3:2. Шансы на победу в сегодняшнем матче у россиян очень высоки. Несмотря на то, сто соперник сделает выводы по итогам прошлой встречи.

Как считают специалисты, класс игроков нашей сборной намного выше класса игроков венгерской команды. Если наши парни сумеют нащупать командную игру, то у венгров не будет шансов. Планируется, что сборная РФ поразит ворота венгров минимум два раза. Сейчас не ясно кто займет место в воротах сборной России, но, кто бы это не был, рассчитывать на игру на ноль в наши ворота не стоит. Наша сборная, скорее всего, пропустит, но не из-за плохой игры голкипера, а из-за слабой игры центральных защитников команды.

Многие начали критиковать команду Черчесова после недавних матчей, в которых РФ проиграла Швеции (1:2) и сыграла вничью с Турцией (1:1). Хочется верить, что сегодня российские футболисты сумеют одержать победу, на это есть все предпосылки.

Сборная Венгрии прибыла в Москву после выездной победы над Сербией (1:0). Венгрия занимает второе место в группе «В3» вслед за Россией.

Встречу РФ – Венгрия в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 14 октября в 21:00 (время московское).

По информации glas.ru