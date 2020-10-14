Ученые из США обнаружили связь между памятью человека и гормоном голода

14.10.2020, 20:17, Разное

Ученые из США смогли обнаружить связь между памятью человека и гормоном голода грелином. Выводы исследователей основаны на результатах эксперимента с лабораторными мышами, у которых были нарушены когнитивные функции.

Согласно научному исследованию, опубликованному в издании MedicalXpress, гормон грелин является ответственным за регуляцию метаболизма у животных и людей. В рамках работы ученые, представляющие Университет Южной Калифорнии, наблюдали за поведением грызунов после того, как у них была нарушена способность гормона голода взаимодействовать с нервом, предназначенным для передачи сигналов кишечника в головной мозг. Специалисты изучили, как это отразилось на питании животных и их когнитивном поведении.

Мыши начали есть чаще, однако употребляли меньшее количество пищи, чем обычно. По словам руководителя работы, Скотта Каноски, частота приема еды у грызунов могла быть вызвана возникшими ухудшениями памяти. Эксперт заметил, что память о последнем приеме пищи сможет влиять на то, как скоро человек вновь пожелает перекусить. Грызуны помнили, откуда брали пищу, однако забывали, что недавно ели. Как отметила Элизабет Дэвис, являющаяся соавтором эксперимента, животные имели нарушение эпизодической памяти.