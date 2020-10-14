Мнение: Письмо: “Общение выглядело максимально спокойным, милым”

14.10.2020, 20:10, Разное

Здесь иллюстрация, насколько бесполезно учиться правильным ходам, если вы в упор не видите границ.

angie_vanilla

Добрый день, Эволюция

За несколько лет чтения вашего блога, я во многом пересмотрела своё поведение и, как мне кажется, меняюсь в лучшую сторону. Хочу разобрать ситуацию с текущими взаимоотношениями, так как опасаюсь того, что до сих пор не научилась адекватному взгляду на происходящее.

Познакомились в Тиндере чуть полтора месяца назад с В. (28 лет, мой ровесник), встретились на второй день общения. Во время прогулки я обратила внимание на кафе в стилистике девяностых “дорогобохато”, он предложил зайти. Мне это казалось очень забавным и спонтанным, в зале были только мы, на столах скатерти, живая музыка, ели чебуреки и смеялись. Предложила разделить счет, но он заплатил, предложил доехать до бара и продолжить свидание. Когда было совсем поздно, я стала вызывать такси, он сказал, что очень обескуражен сегодняшней встречей, чувствует себя как подросток и спросил, как обычно заканчиваются такие свидания (не совсем поняла, что он имеет ввиду, но посчитала положительным итогом). Я ответила, что обычно прощанием. А через пару секунд первая его поцеловала и сразу затем подъехало такси, я села и уехала домой.

(Вот здесь у него колпачок получился. На самом деле шланг его, но так как она Училка, то тут же охотно надела на него колпачок. И сразу встала сверху, ободряюще его поцеловала и сказала ему поощрительные училкинские слова)

По пути домой он сразу написал мне на тему болтовни в баре, на следующий день предложил пойти в кино. После кино гуляли, целовались, он спрашивал, что между нами происходит, что чувствует себя глупо, но не может справиться с эмоциями. Я сказала, что всё хорошо, мне приятно проводить с ним время и что он мне нравится.

(Здесь опять его шланг в ответ на какие-то ее щипцы и она опять надевает на него колпачок, утешает его и ободряет)

После третьего свидания переспали и стали видеться раз в два-три дня, ночуя то у меня, то у него.

Для меня наше общение выглядело максимально спокойным, милым, таким, какое оно должно быть в моем понимании в романтический период.

(Видите здесь ее Училку? Кто доходчиво растолкует, в чем она проявляется?)

Где-то через неделю общения он спросил, встречаемся ли мы, я расмеялась, потом сказала, мол да, встречаемся, хорошо.

(Опять его утешила сверху. Ей бы научиться уважению к мужикам, иначе муж с равной ОЗ не светит. А она неуважения даже не замечает, думает, что раз ласково и по-доброму отвечает, то значит уважительно. Но уважение – это признание в другом равного, такого же как вы, не гнома)

Пару недель болела, он предложил навестить, мне хотелось, чтобы он приехал, но переживала за его здоровье и вообще хотелось как-то уважительно к нему отнестись, всё-таки в начале знакомства быть сиделкой как-то странно, так и сказала: “боюсь тебя заразить, выздоровлю и встретимся”. Он всё равно приехал, с цветами, так и приезжал раз в пару дней.

(Здесь можно было и отказаться контактировать. Но тут ее Училка куда-то вдруг подевалась и она как слабая женщина отказать не смогла. Баг на то и баг, что он вылезает лишь тогда, когда не надо, а когда реально надо взять на себя ответственность и можно встать сверху, все наоборот)

Старалась разнообразить досуг, предлагала билеты в театр, поехать за город, брала на себя организацию. Он показывал радость и говорил, что я расширяю его границы. Хотя, как мне кажется, охотно посидел бы и дома. (Работает с весны удаленно, рассказывал, что сейчас мало интересов и друзей, удивлялся, как у меня может быть их так много)

(Он ее Училку подкармливал все время. Корона ее росла, его СЗ тоже росла. Вообще она так хорошо накроила ему колпачков, что парень выглядит почти нерыбой)

Неделю назад предложил поехать к его родителям в гости. Меня это с начала очень удивило, так как мы вроде как всего месяц общаемся, а это выглядит как очень серьезный шаг для меня. Но в итоге согласилась и сказала, что буду очень рада.

И вот вчера я осталась у него в гостях и произошел конфликт. До этого, кстати, он обычно был инициатором, я просто не успевала или это были запланированные мероприятия, вроде купленных билетов куда-то. В этот раз я написала, что очень соскучилась и приеду в гости готовить ужин.

(Скорее всего она решила, что раз знакомит с родителями, можно уже не сидеть ждуном и не ждать, когда пригласит, а стать паровозом)

После ужина посмотрели кино, всё было очень мило, когда легли в кровать он казался напряженным, я пыталась как-то отвлечь, но получалось плохо. Он сказал, что хочет обсудить важный вопрос. Я засмеялась и сказала, что такими фразами начинаются не самые приятные разговоры.

(Очень плохая у нее рефлексия, видите? Засмеялась она якобы. А на самом деле душа в пятки ушла)

Спросила, он точно уверен, что стоит сейчас обсуждать важные вопросы. (Было за полночь, мне рано вставать на работу, возможно, я себя как штурман повела). Но он сказал, что уверен и состоялся следующий диалог:

он: если я не могу кончить, мне потом грустно, тебе не кажется, что нечестно, если только ты получаешь удовольствие

(Вот так Доярки понимают “не быть дояркой”. Они ложатся в постель и ждут с щипцами, пассивно, когда их будут ублажать. Это еще худшая дойка. Парню скорее всего слишком много секса, он хотел бы поменьше или хотя бы побольше ее участия, чтобы не только работать на нее)

(тут у меня внутри всё взорвалось из-за этой фразы, так как у меня оргазм явно не каждый раз, да и вообще я обычно больше удовольствия получаю от кайфа партнера, а получается он думает, что я получила своё и отвернулась к стенке, забив на его удовольствие и чувства)

я: что значит только ты получаешь удовольствие? Я думала, что в тот раз ты устал, было поздно итд. Если ты хочешь продолжения, ты всегда можешь намекнуть или прямо сказать

он: давай глубже копнём, вот когда мы второй раз занимались сексом, ты пассивно себя повела.

(Она подумала, что ему мало секса и предлагает ему продолжать до утра, если он не может кончить. А он не хочет до утра пахать как совхозный трактор, он хотел бы за пять минут получить удовольствие, как нормальные мужчины с нормальными женщинами. Но для этого он должен быть больше возбужден и он намекает ей, что она могла бы принять в этом участие)

(на этот моменте я встала и вышла из комнаты, ушла курить на балкон, так как физически не могла в тот момент переварить сказанное. Для меня это было настолько жесткой и неуместной претензией, я очень разозлилась и хотелось просто убежать от этих слов)

Он вышел за мной: куда ты убежала

(Она у него дома находится, он не может просто заснуть или уехать, поэтому молчаливая беготня по балконам – это очень плохие щипцы)

Я (чуть собралась с мыслями): я не могу обсуждать эту тему в таком контексте. Я считаю правильным, когда партнеры говорят “мне нравится это”, “а мне нравится это”, и оба делают друг для друга так, чтобы всем было хорошо. А претензии и обвинения, извини, я слушать не буду

Он: как с тобой разговаривать, когда ты всё воспринимаешь в штыки

(Она и раньше затыкала ему рот всегда, ультимативно и грубо)

Я: я воспринимаю в штыки то, как ты это говоришь

Он: то есть тебе не важно, что я говорю, а важно как

Я: мне важно и что и как, но повторяю, я не могу вести диалог в формате: “мне в тебе не нравится это и это”, только в формате “я бы хотел это и это”.

(Учит его вести диалоги. Эксперт)

Он ушел, лег в кровать, я вернулась и легла. Он молча сидел в телефоне. Я молча попыталась заснуть. В итоге не спала всю ночь, потому внутри злилась на его слова, но еще больше на его игнор и молчание.

Утром пошла в душ, он встал и начал что-то готовить. Я молча оделась и собралась уходить. Он сказал, что приготовил мне завтрак. Я молча ушла.

Молчим оба второй день.

Я со своей стороны уверена, что за мной нет косяка в этой ситуации. Возможно мои излишние объяснения и размусоливания были лекцией училки? Или вообще моя реакция не адекватна ситуации?

(Она со своей стороны уверена)

Сейчас я понимаю, что он либо так и не напишет (значит моя сз для него никакая), либо напишет, и как в таком случае себя вести. Хочется извинений и видеть понимание ситуации, однако, если она произошла, значит понимания нет и не будет, по крайней мере сейчас. До этого мы не обсуждали эти темы, полагаю, ему казалось, что он в этой сфере больше вкладывается, но я не вела себя пассивно, и вообще как-то проще отношусь ко всему.

(Очень плохая рефлексия. Не видит его СЗ для себя. Поэтому ей кажется, что косяка никакого нет и что она уверена в своей правоте. Через два дня все будет хуже)

Надеюсь на ваш разбор, спасибо большое.