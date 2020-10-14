Вирусолог объяснил создание нескольких вакцин от COVID-19

14.10.2020, 20:08, Новости дня

Российские вакцины от коронавируса будут не конкурировать, а дополнять друг друга и дадут людям возможность выбора, сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

«Две вакцины – а потом будут и три. Не забудьте, на подходе вакцина от института Чумакова – инактивированная, цельновирионнная. Различные вакцины против одного и того же заболевания не конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга. Что самое главное в жизни? Иметь возможность выбора. Очень важно, когда выбор есть. То же самое и с вакциной», – цитирует ФАН Зуева.

Вирусолог отметил, что все препараты еще предстоит изучить и определить их особенности.

«Но это (появление еще одной вакцины – прим. ВЗГЛЯД) прекрасно. Чем больше, тем лучше. Как и всегда: чем больше пирожных, тем лучше», – добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Он также уточнил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.