Мнение: Любопытная легенда про золотой цветок.

14.10.2020, 20:05, Разное

Здравствуйте уважаемые.

В городе Адана в Турции есть очнь богатый дом. О принадлежал некому Ахмеду Сааху. Дом выстлан драгоценными коврами, потолок выложен мрамором, а стены увешаны золотыми долларами, пиастрами и луидорами. Жители Аданы уверяют: Ахмед Саах стал повелителем золота, потому что у него есть таинственная Баахра.



Родители Сааха были очень бедны. Отец его, простой погонщик мулов, едва сводил концы с концами, перевозя товары по ущельям сирийского Антиливана. Но однажды ему улыбнулась удача. В горах отец Ахмеда, рискуя жизнью, вытащил из пропасти вождя одного из таинственных племен, живущих в окрестностях Сирийских гор. Этот шейх поблагодарил погонщика и назначил ему встречу на том же месте в первое майское полнолуние.

— Я награжу тебя по-царски, — пообещал шейх.

Отец Ахмеда, надо сказать, не особо поверил этому обещанию и не томился, ожидая назначенного срока. Но на встречу явился, потому что слово горца — закон.

Полная луна вставала над Баальбеком, когда погонщик пришел на место. Шейх уже ожидал его. Они отправились в путь.

— Куда ты ведешь меня? — спросил озадаченный погонщик.

Шейх ответил, но загадка яснее не стала:

— Туда, где растет Золотой цветок. Сорви его — и будешь жить без забот, торгуя золотом. Потому что золото потечет к тебе, как вода Нахр-эль-Ке-бира на мельничное колесо.



Погонщик мулов не посмел усомниться в словах шейха, но в душе был не рад, что явился на встречу. Дорога была долгой, ночь холодной, ноги устали, а на другой день предстояла тяжелая работа.

Наконец они пришли на обрывистый горный склон к западу от Оронта и стали, ползая по земле, искать в лунном свете маленький цветочек, который, по преданию, отливает золотом. И они его нашли: палевый, с четырьмя лепестками, чуть побольше маргаритки. Ворсистая сердцевинка так и горела, словно расплавленное золото.

— Он твой, — сказал шейх. — Вырой его с корнем, да не медли: он цветет только одну ночь. Днем ты его уже не увидишь, и нигде в других местах он не растет. Береги его: это Баахра!



Погонщик с какими-то заклинаниями вырыл цветок, поблагодарил своего благодетеля, вернулся домой в долину и рассказал жене с сыном, что с ним случилось. Потом он все забыл и вернулся к своему ремеслу. Погонщик, конечно, не знал, что золото — металл Солнца — посвящено богу Баальбека. Некогда, чтобы разбогатеть, надо было помолиться Ваалу и сорвать священный цветочек в горах Ансарье.

Сказать, что рассказ отца произвел на Ахмеда Сааха сильное впечатление. Но когда отец умер, он решил на всякий случай попытать счастья. Мохаммед перебрался из своих гор в Ливан, решив заняться чем-нибудь таким, что связано с золотом. Для начала он выучил английский и устроился гидом в контору Кука.



Дело было в 1946 году. Туризм тогда процветал. Из Бейрута туристы направляются прежде всего в Баальбек, который находится от него в ста километрах. Невозможно приехать в Ливан и. не навестить его титанические развалины — террасы, где, как полагает кое-кто из историков древнего мира, пять тысяч лет назад приземлялись космические корабли с Венеры или с Марса. А под песком в Баальбеке покоится глиняная посуда, мозаики, древние монеты, светильники, ювелирные изделия. Все это можно найти, едва ковырнув землю в развалинах.

Саах возил туда туристов, а заодно приторговывал древними и стилизованными под древность статуэтками и другими сувенирами. Тут он заметил: если ему попадалось что-нибудь золотое (это, впрочем, случалось не часто), он продавал эту вещь с неслыханным барышом.

— Что ж, — решил Ахмед, — надо и в самом деле торговать золотом.

— Уж не поверил ли ты в Баахру? — посмеялась над ним мать.

— Поверю, если и впрямь разбогатею!



С того дня Ахмеду стало потрясающе везти. Золото так и потекло к нему, наполняло его мошну, множилось от всех его сделок и никогда не убывало; По необразованности Ахмед влезал в аферы, которые должны были бы наверняка разорить его. Но каким-то невероятным образом все всегда оборачивалось к его выгоде.



При виде такого дьявольского везения Ахмед решил нарочно пытать удачу. Он ссужал золотом заведомо несостоятельных должников, вкладывал деньги в безумные предприятия без малейших шансов на успех. Но несостоятельные отдавали долги, а безумные предприятия становились сверхприбыльными. Как ни старался Мохаммед, ни разу он не потерпел убытка! А раз проиграть он не мог, то поневоле всегда оставался в выигрыше. Вот почему в свое время он входил в десятку богатейших людей мира.

Его дети почти все расстраитили. Наверное цветок Баахра засох. Хотя, может они просто не умеют им пользоваться 🙂

Вот сколь чудесна судьба тех, кто в первое майское полнолуние в горах Ансарье найдет волшебный цветок Баахра.

Приятного времени суток.