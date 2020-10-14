Мнение: Новости дня. Теперь – и на Ютубе!

14.10.2020, 20:00, Разное

И еще один видео-эксперимент на моем Ютуб-канале – “Новости дня от Сапожника”. По идее их, наверно, нужно делать вечером, чтобы вы могли посмотреть утром, но сегодня затравочный вариант. Идея родилась с подачи… юных журналистов. Мне ведь постоянно, по 3-5 раз на дню, звонят корреспонденты самых разных изданий с просьбами прокомментировать то или иное событие – и я, как правило, никому не отказываю.

Журналистов тоже можно понять: согласно современной “школе журналистики”, им попросту запрещают редакторы высказывать свои мнения по каким бы то ни было вопросам, поскольку это, дескать, “неинтересно читателю”. Зато от них требуют по каждому вопросу предоставлять мнение “эксперта”, а еще лучше – нескольких “экспертов”, только в этом случае статья “засчитывается”.

В теории всё это, может, и оправдано, но на практике выливается в то, что появляются “эксперты по всем вопросам” типа меня, которые – благодаря современным средствам коммуникации, появляются везде и комментируют всё, только потому, что самим журналистам ничего комментировать нельзя, а материалы сдавать надо. Я только на прошлой неделе комментировал социальное самочувствие россиян для “Радио России”, аспекты аренды загородной недвижимости для Рен-ТВ, идею правительства ввести “аптечное лекарственное страхование” для “Вечерней Москвы” и перестановки в правительстве (!) для уральского (!) сайта Ура.ру (там вообще любят у меня брать именно политические комментарии).

Так вот я решил – чем я все это буду бесплатно пересказывать каждый день незнакомым людям по телефону, не лучше ли делать то же самое на своем собственном видеоканале? Там хоть лайков можно получить. И вот решено – первый опыт, дальше будем отрабатывать формат. Встречайте!