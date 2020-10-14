Ученые узнали для чего предназначена кость в пенисе

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14.10.2020, 19:53, Разное

Ученые в Городском университете Манчестера узнали для чего предназначена кость в пенисе животных. Она оказалась необходимой для “вычерпывания” спермы конкурентов.
Пенисная кость под названием бакулюм образовалась в соединительной ткани полового члена и присутствует у нескольких отрядов млекопитающих. “Достоинство” с костью внутри есть у хищников, грызунов, большей части приматов, летучих мышей и насекомоядных. В рамках научной работы, результаты которой были опубликованы в Proceedings of the Royal Society B, исследователи решили воссоздать пенисную кость с помощью 3D-моделирования. Они создали модели бакулюмов 82 видов животных.

В ходе работы было установлено, что при совокуплении форма кости полового органа способствует “очистке” остатков спермы после другого самца. Представительницы некоторых видов млекопитающих могут вступать в половой акт за один период с двумя и больше партнерами. В таких случаях с помощью бакулюма, удаляющего сперму конкурента, шансы на потомство повышаются. Биологи не могут окончательно сказать, какую именно определенную функцию во время спаривания выполняет кость в пенисе зверей. Согласно имеющимся научным предположениям, даже если эрекция слабая, то совокупление случится благодаря бакулюму. Есть также мнение, что пенисная кость нужна и для дополнительной стимуляции самок.



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