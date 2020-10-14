Мнение: О сроках новых тощих лет России

14.10.2020, 19:50, Разное

Все ведь помнят библейскую притчу о годах тучных и годах тощих. И о том, что они сменяют друг друга циклично. Такие циклы – это посильнее Фауста Гёте ©.

И вот оказывается, что годы тучные закончились буквально только что. И всё, что было до сих пор последние года три – это как раз они, тучные. А теперь идут, разумеется, тощие.

Неопределённость по восстановлению потребления нефти в мире из-за второй волны #коронавирус­а делают… маловероятным рост котировок нефти выше 50 долл. за баррель в перспективе до 2023 года. Об этом Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в октябрьском отчёте о состоянии рынка.

«При запланированном восстановлении добычи нефти в ОПЕК+ на 1,9 млн б/с с 1 января 2021 года возможности рынка поглощать запасы на ближайшие несколько месяцев становятся еще более ограниченными», – констатируют эксперты МЭА. К этому они добавляют риск того, что темпы восстановления спроса замедлятся из-за растущего числа заболеваний коронавирусом во всем мире. соответственно, неуверенность инвесторов в дальнейшем сокращении запасов отражается на физическом рынке, из-за чего цены на #нефть снижаются, отмечают в агентстве. «В более долгосрочной перспективе для производителей мало обнадёживающего, так как графики показывают, что цены не достигнут 50 долл. за баррель до 2023 года», – указывается в отчёте.

50 долл. за баррель – это меньше, чем средние цены последних лет трех-четырёх. Разве что в 2016 году они были ниже – около 42 долл. за баррель. То есть, нынешний их уровень 40-45 долл. – это надолго. Последствия для бюджета и экономики РФ в целом понятны. Не катастрофа, но и приятного мало. Застой в лучшем случае, а в реальность – продолжение плавной деградации страны. Вплоть до тех пор, когда в середине 2020-х начнутся новые сокращения спроса на нефть вследствие декарбонизации в развитых странах.

В общем, не жили хорошо, так и привыкать не надо ©. Согласны?