Переживший остановку сердца мужчина рассказал об увиденном

14.10.2020, 19:48, Новости дня

Спасенный врачами житель Великобритании утверждает, что якобы помнит «увиденное» после остановки сердца, пишет Express.

По словам мужчины, он почувствовал, что его затягивает в пустоту, а затем почему-то «подумал об Элвисе Пресли», однако он был уверен в том, что «все закончится хорошо», передает РИА «Новости» его слова.

Также британец признался, что «увидел» странное существо.

«Я ощутил присутствие Существа, созданного из чистой любви и принятия. Мне показалось, что я всю жизнь его знал», – рассказал мужчина.

Согласно заключению директора Института Аллена по изучению мозга Кристофа Коха, подобные видения часто возникают у людей, находящихся при смерти. По словам ученого, образы возникают из-за недостатка кислорода в головном мозге и являются признаками того, что организм «ищет» способ выжить, пишет Scientific American.