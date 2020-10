Трамп устроил танец на предвыборном шоу. Президента США сравнили с Ельциным

14.10.2020, 19:45, Новости дня

12 октября во время предвыборного митинга в Сэнфорде (штат Флорида) президент США Дональд Трамп начал пританцовывать, когда заиграла композиция YMCA группы Village People.

Видео танца Трампа набирает популярность в сети.

Huffpost отмечает, что Трамп двигается, как будто на дворе конец 70-х. Диско-хит YMCA, вышедший в 1978 году, часто звучит на предвыборных шоу политика, баллотирующегося на второй срок.

Многие пользователи интернета подвергли президента критике, считая, что во время пандемии не стоит устраивать “танцы на костях”.

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter сравнил Трампа с первым президентом РФ Борисом Ельциным.

“Это видео напоминает мне об очень больном Борисе Ельцине, добивавшегося переизбрания в 1996 году. Кто-нибудь помнит его танцы?” – написал дипломат.

Ельцин танцевал под песню Евгения Осина на концерте в Ростове-на-Дону перед первым туром выборов 1996 года.

Митинг в Сэнфорде стал первым крупным мероприятием с участием Трампа после того, как он переболел COVID-19. Он заявил, что чувствует себя сильным и готов всех расцеловать.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Соперником республиканца Трампа является выдвиженец Демократической партии Джо Байден.