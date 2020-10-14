Минздрав Украины дал рекомендации, как избежать заражения COVID-19 во время голосования на выборах

14.10.2020, 19:45, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале “Коронавірус-інфо” дало рекомендации гражданам, как избежать заражения COVID-19 во время голосования на местных выборах.

В ведомстве подчеркнули, что заходить в помещение избирательного участка нужно только в защитной маске, руки обрабатывать антисептиками, а в очередях соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Также для голосования каждый избиратель должен иметь собственную ручку, отметили в Минздраве.

Центральная избирательная комиссия опубликовала видео, как защитить себя от коронавируса во время голосования.

ВИДЕОВидео: ЦВК: просвіта / YouTube

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.