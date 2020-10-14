Выдыхайте: 5 проверенных способов укрепить здоровье легких

14.10.2020, 19:40, Разное



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По данным Всемирной организации здравоохранения, наибольшее число ежегодных случаев смерти от онкологических заболеваний происходит из-за рака легких. Это далеко не единственное опасное заболевание, поражающее этот орган: так, по оценкам ВОЗ не менее 64 миллионов человек страдают от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – прогрессирующего воспаления нижних дыхательных путей и отек бронхов.

Вы не сможете защититься от всех негативных факторов, влияющих на легкие, но в ваших силах свести их к минимуму. Вот что вы можете сделать для поддержания здоровья своих легких:

1. Бросить курить

Да, это самая очевидная и набившая оскомину каждому курильщику рекомендация. Однако она самая важная, поскольку мало что так убийственно влияет на легкие, как табачный дым. Курение табака — это основная причина рака легких, и у курильщиков риск развития этого заболевания примерно в 20 раз выше по сравнению с теми, кто не имеет этой привычки.

Курение связано и с другими заболеваниями легких, которые значительно снижают качество жизни и влияют на раннюю смертность, такие как ХОБЛ, астма, идиопатический легочный фиброз. По данным Центров по профилактике и контролю заболеваний (CDC), в США число умерших от заболеваний, спровоцированных курением, в 10 раз превышает количество погибших во всех войнах.

С каждой выкуренной сигаретой вы вдыхаете в легкие тысячи химических веществ, в том числе никотин, окись углерода и табачные смолы. Они способствуют увеличению слизи, затрудняют самоочищение легких, вызывают раздражение и воспаление тканей.

Но даже при наличии впечатляющего курительного стажа еще не поздно все исправить: по данным Американской легочной ассоциации (ALA) уровень углекислого газа в крови восстанавливается до нормы всего через 12 часов, проведенных без сигарет. Функции легких значительно улучшаются через несколько месяцев, а в течение года риск развития ишемической болезни сердца уменьшается вдвое. Просто взвесьте все риски от курения и преимущества отказа от этой привычки.

2. Увеличить аэробную физнагрузку

Регулярные занятия спортом поддерживают в хорошей форме не только вашу фигуру, но и легкие. Во время тренировок сердцебиение ускоряется, дыхание становится тяжелее, благодаря чему легкие активизируются и начинают интенсивнее доставлять в организм кислород, одновременно выводя углекислый газ.

Аэробные тренировки (они же кардио-нагрузки) — бег, езда на велосипеде, аэробика, – учащают дыхание с 15 до 40-60 вдохов в минуту. Это отличная тренировка для наших легких, которая делает их более здоровыми и работоспособными.

3. Избегать воздействия загрязняющих веществ

Если вы живете в мегаполисе, особенно промышленном, ваши легкие ежедневно атакуют тысячи загрязняющих веществ. Избежать этого можно лишь в том случае, если вы всегда передвигаетесь днем только на автомобиле с хорошим кондиционером и не открываете окна в пробках. Есть еще несколько несложных приемов, с помощью которых вы можете избежать дополнительной нагрузки на легкие:

Сделайте ваш дом пространством, свободным от табачного дыма. Просто не курите в жилом помещении, чтобы не усиливать воздействие табачного дыма;

Делайте влажную уборку и протирайте пыль минимум раз в неделю;

Почаще проветривайте свое жилище, чтобы улучшить вентиляцию — в разгар пандемии это особенно важно;

Не используйте синтетические освежители воздуха и ароматические свечи, которые содержат формальдегид и бензол. Лучше приобрести диффузор для ароматерапии и эфирные масла;

4. Защититься от респираторных инфекций

В этом году об опасности ОРВИ мы узнали больше, чем за всю жизнь. Кроме коронавируса циркулирует целый «букет» респираторных вирусов, которые могут спровоцировать пневмонию и хронические заболевания легких.

Рекомендации эпидемиологов по защите от коронавирусов на самом деле актуальны всегда: почаще мойте руки и пореже прикасайтесь к лицу, старайтесь обеспечить себе полноценный рацион, поскольку питательные вещества помогают укрепить иммунитет.

Что касается ношения масок, которое стало предметом острой дискуссии, то просто знайте: маски, вопреки популярному мифу, действительно защищают от инфекции. Это подтверждают многочисленные исследования, и на основе метаанализа этих данных ВОЗ сформировал свои рекомендации. Кстати, японцы и жители некоторых азиатских стран с высокой плотностью населения постоянно носят маски для защиты от респираторных вирусов.

И конечно, делайте каждый год прививку от гриппа, который может вызвать тяжелые осложнения в том числе на легкие. Прививочная кампания в РФ уже началась, вы можете поставить бесплатно вакцину в ближайшей поликлинике.

5. Научиться правильно дышать

Как и большинство людей, вы чаще всего совершаете неглубокие вдохи грудной клеткой, задействуя очень небольшую область легких. Глубокие вдохи, которые идут от диафрагмы, способствуют очищению легких и обеспечивают полноценный кислородный обмен.

В одном небольшом исследовании ученые оценили функции легких, попросив участников выполнять упражнения на глубокое дыхание в течение 2, 5 и 10 минут. Жизненная емкость легких — максимальный объем воздуха, который может быть набран в легкие, – значительно увеличилась уже через 2 минут упражнений.

Занятия йогой включают много полезных дыхательных практик, которые укрепляют легкие. Некоторые из них вы можете выполнять самостоятельно раз в день: