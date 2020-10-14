Мнение: Россию вернули в Совет ООН по правам человека…

14.10.2020, 19:35, Разное

Дождались? Четыре года России не было в Совете ООН по правам человека. И вот свершилось! Нас вернули в Совет.

«158 государств поддержали кандидатуру России на голосовании. Мы вернулись и готовы к конструктивному сотрудничеству», — говорится в сообщении российского постпредства в твиттере.

Означает ли это, что прав человека в России стало больше? Вряд ли. В Совете ООН по правам человека избрали еще и представителей Кубы, Китая, Узбекистана, Пакистана….

А еще в этом Совете будут работать представители таких стран, как Великобритания, Франция, Украина… Будут учить нас, что такое права человека?

Фотография отсюда