Мнение: Белые без чаевых, Британия без рыбы и суд против трансгендеризации детей

14.10.2020, 19:20, Разное

1. Интересно, фейк это или нет? На ресторанном чеке, фотография которого гуляет по западным соцсетям, написано «Отличный сервис! Я бы дал(а) больше, если бы вы были не белым (белой)! Чёрные жизни важны». В поле с суммой чаевых проставлен ноль:

https://9gag.com/gag/arVd7Wp

Сторонники того, что это всё-таки фейк, указывают, что сумма и ехидное замечание написаны разными ручками. Однако если это писали два разных человека (скажем, девушка и парень, вместе пришедшие в ресторан), то ничего необычного в этом нет. Одну ручки им дали, чтобы вписать сумму чаевых, как это принято в США, а другая была своя. По какой-то причине, они не смогли или не захотели расплатиться, и придумали оригинальное оправдание.

2. «Владычицу морей» после Брекзита угрожают лишить не только доходов от бизнеса в ЕС, но даже и рыбы насущной, плавающей в окружающих водах:

https://lenta.ru/news/2020/10/09/fishka/

Власти Бельгии намерены воспользоваться разрешением на вечный лов рыбы в британских водах, которое 50 фламандским рыбакам из города Брюгге в 1666 году выдал король Англии Карл II. Об этом на встрече представителей стран ЕС заявил посол Бельгии в Берлине Виллем ван де Вурде, сообщает Guardian.

Заседание было посвящено доступу европейских рыболовецких судов в воды Великобритании после завершения переходного периода Brexit. Дипломат пригрозил использовать закон давностью более 350 лет, если сторонам не удастся достигнуть сделки. По его словам, документ свидетельствует о давней связи бельгийских рыбаков с британскими водами.

В свое время Карл II таким образом отблагодарил рыбаков за гостеприимство. Он оставался в городе в 1656-1659 годах. Из Англии ему пришлось бежать после казни своего отца, Карла I. В 1660-м он вернулся домой и был коронован.

Европейцы молодцы: уважение к обещаниям — важная часть не только культуры, но и экономики.

3. Их нравы:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8814575/Detransitioned-woman-23-tells-High-Court-brash-decision-puberty-blockers.html

Дети не могут в достаточной мере осознавать последствия для их жизни от приёма блокаторов полового созревания и гормонов для перехода в другой пол, говорится в деле, которое сейчас рассматривает Высокий суд Англии и Уэльса.

23-летняя Кира Белл, которая принимала блокаторы полового созревания с возраста 16 лет, теперь заявила о том, что сожалеет, что приняла столь «дерзкое решение».

ИТ-работница из Манчестера страдала гендерной дисфорией, когда была подростком, и ей также выписали тестостерон, что оставило её с глубоким голосом и, вероятно, привело к бесплодности. Также ей сделали двойную мастэктомию (удалили обе груди).

Однако в прошлом году она прекратила принимать кросс-половые гормоны и поняла, что выбрала «неверный путь», начав «обратный переход» в женщину.

Мисс Белл обвиняет крупнейшую в Британии гендерную клинику в том, что в её случае не провели должную психиатрическую экспертизу, прежде чем настаивать на курсе трансгендерного перехода.

Она, а также мать 16-летней девочки-аутистки, внесённой в список ожидания по оказанию «услуг развития гендерной идентичности», подали в суд на Tavistock and Portman NHS Trust [организация, оказывающая услуги в области психического здоровья].

Их жалоба направлена на то, чтобы детям, которые хотят пройти смену пола, было запрещено выписывать блокаторы гормонов без судебного постановления о том, что такая процедура будет в их «наилучших интересах».

Когда в Лондоне началось судебное разбирательство, мисс Белл заявила в своих свидетельских показаниях: «В подростковом возрасте, как и многие другие подростки, я приняла дерзкое решение, пытаясь обрести уверенность и счастье, однако это негативно повлияло на всю мою оставшуюся жизнь.

Она добавила: «Переход был лишь временным, поверхностным решением очень сложной проблемы с самоидентификацией».