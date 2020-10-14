“Ответственность за быт и уют”: Настасья Самбурская адекватно ответила на травлю со стороны хейтеров

14.10.2020, 19:17, Разное

Популярная актриса и ведущая Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram резкую публикацию, которой адекватно ответила на словесную травлю со стороны хейтеров, прозвучавшую ранее в её сторону. Пост знаменитости вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

Отправной точкой публикации послужило высказывание Настасьи Самбурской, приведенное ранее в её Stories и посвященное перспективе возможного замужества артистки с “условным” пожарным. В нём, в частности, хозяйка аккаунта подробно “разложила по полочкам” свои актуальные затраты на собственное содержание и пришла к выводу, что подобный брак не является целесообразным с материальной точки зрения. Однако на красотку в итоге обрушилась со стороны недоброжелателей волна критики, подчас нецензурной, с обвинениями в дешевизне и продажности. Не желая мириться с подобной несправедливостью, Самбурская сочла необходимым опубликовать свежий пост и изложить свою позицию по вышеуказанному поводу.



В частности, телезвезда подчеркнула, что никогда не испытывала неуважения к такой важной и нужной профессии, как пожарный, однако выразила недоумение абсолютной нерелевантностью оскорбительных нападок части посетителей страницы. К тому же, по мнению красавицы, любое её мнение не дает морального права представителям сильного пола опускаться до открытых обвинений и особенно ругани, поскольку такое поведение не является благородным. “Моё мнение о праве женщины на то, чтобы в семье расходы как минимум делились поровну, а житель осознавал ответственность за быт и уют, останется без изменений”, – добавила напоследок Самбурская.



Стоит отметить, что назидательная тирада актрисы на сей раз не вызвал хейтерских нападок, а, совсем напротив, абсолютное большинство подписчиков признали её доводы правомерными, а принципы – правильными. Более того, поклонники однозначно заявили, что досада представителей ряда ответственных и значимых профессий, недовольных своим материальным положением, должна быть обращена не к Настасье Самбурской, а к соответствующим государственным службам, регулирующим вопросы оплаты труда. Примечательно, что всего за час публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.