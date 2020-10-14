Мнение: Двадцать дней

14.10.2020, 19:10, Разное

Как известно, еще в конце августа Хиллари Клинтон в весьма прозрачной и даже категоричной форме посоветовала Джо Байдену не признавать в случае своего поражения итоги выборов. Они, кстати, состоятся уже через 20 дней – менее трех недель.

Оценивать до дня голосования шансы кандидатов – дело почти безнадежное, так как турбулентность в Америке и политическая неопределенность растут, а в таких условиях возможны любые комбинации и варианты несмотря на все прогнозы. Кроме того, есть американская специфика, когда президентом вполне может стать кандидат, набравший меньше голосов, чем проигравший – и все совершенно законно.

Обеспеченные люди бегут из США, цены на аренду недвижимости на Карибах и в Новой Зеландии, куда они и направляются, резко выросли. Пока расчет идет отсидеться до марта, а там видно будет. Опасения небеспочвенны – антифа уже заявили, что достаточно будет убить пару-тройку миллиардеров, чтобы те начали делиться собственностью и активами. Ультралевые в своем репертуаре – созидать они не могут, не хотят и вообще не понимают, что это, а вот делить награбленное – тут вопросов не возникает.

В целом демократия как институт, по всей видимости, уходит в прошлое. Шестой технологический уклад вполне способен обойтись без этого инструмента, причем никакого насилия над личностью, подтасовок и фальсификаций, всё честно – уже сейчас нейросети по активности в сети способны определить привычки, взгляды, предпочтения каждого пользователя. Мы наблюдаем это по контекстной рекламе, которая прямо соответствует нашим запросам, но возможности алгоритмов гораздо шире – и создав соответствующий, можно будет определять политические предпочтения человека, а значит – сам процесс выборов с хождением на участки или даже электронным голосованием может стать рудиментом. Бесполезным атавизмом, который безжалостно удалят по причине ненужности и избыточности.

Ряд стран – в первую очередь, конечно, Китай, уже вплотную подошли к этому светлому цифровому будущему. Однако оно наступит тогда, когда каждый человек будет жестко идентифицирован и привязан к метке, которая будет отслеживаться системой в режиме онлайн. Шестой уклад создаст экономическую конкуренцию предыдущим в первую очередь за счет резкого снижения расходов на коммуникации, а главное – максимально эффективно решит проблему "последней мили", которая, как известно, в любой логистике – самый дорогой участок. Шестому укладу не будут требоваться посредники для выяснения потребностей потребителя – он будет общаться напрямую, упростив процедуру коммуницирования и сделав весь процесс потребления существенно дешевле, а значит – в конкурентной борьбе технологиям Пятого уклада не выжить.

Понятно, что психический слом для сотен миллионов человек в случае резкого перехода к такому будущему гарантирован. Но и ждать времени нет – на дворе кризис, перерастающий в катастрофу. Тот, кто быстрее перейдет к Шестому укладу, получит колоссальное преимущество, и у Китая, кстати, здесь солидный задел. США, логично пытаясь удержать ключевое место, должны будут решить ту же задачу – отбросить процедуры и протоколы нынешнего уклада и перейти в Шестой. Или освободить лидерское место. Иначе не получится.

Отсюда и идеи "чипизации", смысл которых – не в управлении мозгом человека через какой-то прибор (нынешние технологии даже близко не подобрались к такому уровню), а в идентификационном встраивании человека-потребителя в систему. Конечно, кто-то останется за пределами системы – и таких будет немало. Но они будут исключены из нее, а значит – проиграют ей в любом конкурентном соревновании. Складывается полное впечатление, что бушующий по всей планете "ковидный" террор имеет своей целью создать условия для ускоренного перехода в будущий уклад, а для этого террор – идеальный метод управления. Запугать людей до смерти – и затем предложить им выход и спасение. Быстро и крайне эффективно.

В этом смысле выборы в США, особенно в нынешнем формате, когда правовой беспредел может стать новой нормой, важны в том числе и для их дискредитации как таковой. Если демократия умрет в США, то на этом ее жизненный цикл завершится. Не навсегда, конечно – но на этапе перехода и становления нового и вполне бесчеловечного цифрового мира – почему бы и нет. В новом мире появится новая мораль, с нашей точки зрения тоже бесчеловечная – но вполне приемлемая для жителей нового мира. Ну, а мы будем либо встраиваться в него, либо нас оттуда попросту выбросят. Во всяком случае в рамках мировой капиталистической системы никакого иного будущего в разрезе лет 20-30 просто не просматривается.