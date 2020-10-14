Стало известно, кому следует с осторожностью применять вакцину «Вектора»

14.10.2020, 19:08, Новости дня

Вакцину от коронавируса Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» под названием «ЭпикВакКорона» нужно применять с осторожностью при наличии хронических заболеваний печени и почек, эпилепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

«С осторожностью: при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты, перикардиты, ишемическая болезнь сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, у пациентов с аллергическими реакциями», – передает ТАСС рекомендации к использованию вакцины.

Планируется, что введение в гражданский оборот вакцины от коронавируса запланировано на 1 января 2021 года.

«Срок введения в гражданский оборот – 1 января 2021 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вторую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» можно вводить не ранее чем через 2-3 недели после первой.

«Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее чем через 14-21 день в дозе 0,5 мл в верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», – уточняется в сообщении.

После введения вакцинного препарата пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение получаса. После вакцинации человек может ощущать боль в месте введения. Также допускается повышение температуры до 38,5 градусов.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.