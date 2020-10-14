Верховный суд Италии признал текст молитвы «Отче наш» сексистским

14.10.2020, 19:02, Разное

Верховный суд Италии удовлетворил иск активисток движения «Исламские феминистки за мир и равноправие» к Римско-католической церкви, признав дискриминационным текст главной христианской молитвы «Отче наш». За отсутствие упоминания в нём женских персонажей Святой престол должен выплатить феминисткам 200 млн. евро.

Суд счёл не заслуживающими внимания пояснения представителей церкви о том, что текст молитвы был составлен в 1 веке н.э. и не может быть изменён из-за желания феминисток. Согласно европейским законам, коммерческие религиозные организации должны проводить полную ревизию своих внутренних документов и приводить их в соответствие с действующим законодательством не реже 1 раза в год. Теперь Ватикану придётся выплатить активисткам движения крупный штраф и в течение месяца представить переработанную версию молитвы, лишённую сексистского содержания.

«За две тысячи лет нас обвиняли во многом, от крестовых походов и инквизиции до совращения мальчиков, но впервые наши молитвы обвиняют в сексизме. Истицы сами признались, что никогда раньше не слышали текст «Отче наш» и нашли его в интернете перед тем, как подать иск. Но тем не менее суд на их стороне. Если так пойдёт и дальше, то нам придётся отказаться не только от совершения молитв, но и ввести ординацию трансгендеров и животных», — жалуется архиепископ Миланский Марио Дельпини.

Римский родитель номер один Франциск ситуацию комментировать отказался.