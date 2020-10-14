“Сохранять и гармонизировать”: Любовь Успенская рассказала о положительной роли карантина

14.10.2020, 18:53, Разное

Популярная певица Любовь Успенская дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о своих разнообразных занятиях в период карантина. По словам знаменитости, ей удалось реализовать немало планов, воплощение которых ранее было сложным.

Выяснилось, что 66-летняя исполнительница является заядлой садовницей, однако в полной мере насладиться результатами своего труда до пандемии ей не удавалось из-за плотного гастрольного графика. Карантин же, в свою очередь, дал возможность звезде сцены впервые увидеть цветение своего сада. Немаловажно и то, что карантинные меры поспособствовали возвращению Успенской к активным занятиям физическими тренировками. В частности, она занималась фитнесом, посещала бассейн, а также уделяла много времени прогулкам на свежем воздухе. Примечательно, что, даже по возвращению к привычной про объему творческой деятельности, певица планирует сохранять ритм физической активности, однако собирается заменить привычный фитнес йогой. “На фитнесе я только трачу силы, а с йогой у меня получается её сохранять и гармонизировать”, – заметила знаменитость.



Исполнительница информировала, что для улучшения личного самочувствия и настроения старается вкусно и правильно завтракать, сохранять оптимизм и работоспособность. К слову, Любовь Успенская давно не употребляет алкоголь, так как пришла к выводу, что горячительные напитки не обеспечивают желаемого отдыха и расслабления. Впрочем, как заявила она, расслабляться ей и некогда, так как даже по ночам обдумывает идеи для творчества. Об этом сообщает портал ГЛОБАЛМСК.РУ.