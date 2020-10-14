“Красота!”: Лера Кудрявцева в оригинальном наряде порадовалась московской осени

14.10.2020, 18:53, Разное

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, на котором позировала в изящном деловом наряде. Публикацию знаменитость посвятила приятной московской осени.

Фоном двух заглавных снимков карусели являлся интерьер студии телепрограммы “Секрет на миллион”, ведущей которого является красотка. Сама Лера Кудлявцева предстала одетой в строгое серое деловое платье длиной ниже коленей, однако прямоугольная вставка на груди и манжеты из белых кружев придали наряду очень своеобразный “привкус” нежности и изящности. Фотоснимки, один из которых изображал осеннюю, украшенную желтыми осенними листьями, мостовую, телезвезда сопроводила теплыми сентиментальными откровениями: “Золотая Осень. Давно в Москве не было такой осени. Тепло, сухо и яркие краски листьев. Красота!!!! Ну хоть что-то хорошего в этом году нам подарила природа”.



Стоит отметить, что несколько подписчиков сочли нужным не согласиться с хозяйкой аккаунта и напомнить ей, что прошлогодняя осень в столице не особенно отличалась от нынешнего сезона. Однако большинство поклонников предпочли выразить восторг от оригинального наряда и красоты самой ведущей, назвав её “изящной” и “шикарной”. За день публикация набрала более 75 тысяч “лайков”.