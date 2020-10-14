 

Жээнбеков отказался покинуть президентское кресло в три дня

14.10.2020, 18:48, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не обещал покинуть пост в течение трех дней, эта информация не соответствует действительности, сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

«Сейчас в прессе и соцсетях муссируется информация о том, что Сооронбай Жээнбеков обещал уйти с должности президента «в течение трех дней». Сооронбай Жээнбеков, да, заявлял, что уйдет с должности президента страны, но про какие три дня говорят (новый премьер) Садыр Жапаров и его сторонники, не понимаем», – сказала Стамалиева РИА «Новости».

Она добавила, что в ходе переговоров премьера и президента Жапаров заявил, что «уже прошло 10 дней». «В этой связи заявляем, что ни в одном заявлении президента Жээнбекова и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня уходя с должности», – указала представитель главы киргизского государства.

Стамалиева напомнила, что Жээнбеков ранее говорил о возвращении страны в правовое русло, и говорил, что покинет кресло президента, после того как страна «встанет на путь законности».

Также Стамалиева сообщала, что Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов. До этого пресс-секретарь киргизского лидера говорила, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров обсуждают возможность отставки главы государства.

В понедельник бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно покинуть пост.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.



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