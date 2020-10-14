В Карабахе сообщили о боях вдоль всей линии соприкосновения

14.10.2020, 18:48, Новости дня

Советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что бои в Карабахе продолжаются почти по всей протяженности линии соприкосновения.

«Есть относительно более стабильные участки, есть участки, где происходят более упорные бои. Все попытки противника прорвать нашу оборону сорваны, враг понес большие потери в живой силе и технике», – приводит его слова РИА «Новости».

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.