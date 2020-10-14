 

Врач рассказала о правилах ухода за кожей в холодное время года

14.10.2020, 18:23, Разное

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева рассказала о правилах ухода за кожей в холодный период. В первую очередь, врач рекомендует отказаться от косметических средств на основе спирта.

Махнева также советует использовать средства для ухода с небольшим содержанием раздражающих компонентов и отдушек, а также как можно реже прибегать к тоникам. Не менее важно использовать увлажняющие маски не менее одного раза в неделю, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”,



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