 

“Пример главенства империй”: Сергей Лавров охарактеризовал экспансивные действия США

14.10.2020, 18:17, Разное

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал интервью ряду отечественных радиостанций, в котором озвучил характеристику действиям США по всему миру. По мнению главы МИД, экспансивная политика Соединенных Штатов порождает на планете лишь хаос.
Политик заявил, что страны, благословившие активность США на своих территориях, не получили в итоге ни демократии, ни покоя. Он напомнил, что американцы постоянно декларируют свою приверженность принципам соблюдения права каждого народа на самоопределение, фактически ведя себя беспардонно и грубо. В качестве примеров Лавров привел Молдавию и республики Закавказья. Как полагает глава МИД России, всем известен количественный состав, а также местоположение представительств ФБР и ЦРУ в зданиях официальных правительственных зданий и посольств подобных государств. При этом, несмотря на постоянные попытки Соединенных Штатов продвигать свои интересы, Российская Федерация не намерена действовать аналогичными методами.

“США – ярчайший пример главенства империй в мире, настырного и агрессивного распространения влияния, будь то в Афганистане или Ираке”, – резюмировал Сергей Лавров. Об этом сообщает “Политэксперт”.



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