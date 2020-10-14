 

Жээнбеков выдвинул условие отставки с поста президента Киргизии

14.10.2020, 18:08, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку только после новых парламентских выборов, сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

По ее словам, сегодня Жээнбеков провел встречу с новым премьер-министром республики Садыром Жапаровым, во время которой «премьер озвучил свое требование: президент должен уйти в отставку сегодня вечером», передает РИА «Новости».

«Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать пост президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству. Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года: уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле», – подчеркнула Стамалиева.

Ранее Стамалиева сообщила, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Садыр Жапаров обсуждают возможность отставки главы государства.

В понедельник бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно покинуть пост.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.



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