 

Мнение: Арабы: средней курс между США и КНР

14.10.2020, 18:00, Разное

На пересечении мощи США и растущей глобальной роли КНР шесть стран Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ) могут оказаться в уникальном положении, чтобы воспользоваться тем, что некоторые называют новой холодной войной, бушующей между двумя крупнейшими экономиками мира.

В настоящее время КНР является основным импортером нефти в Персидском заливе, и в период с 2016 по 2020 гг он инвестировал более 50 млрд$ в страны Персидского залива – большая часть этой суммы в рамках инициативы BRI, в первую очередь для укрепления китайской сети инфраструктур, соединяющих Азию, Африку и ЕС.

Однако США остаются ключевым стратегическим, военным, экономическим, финансовым и технологическим партнером для региона. Государства Персидского залива рассматривают сотрудничество с США, как жизненно важную защиту от региональных амбиций ИРИ

С экономической точки зрения, эпоха экономической взаимозависимости США и Персидского залива ушла – импорт сырой нефти США из КСА сократился в три раза в период с 2008 по 2019 гг.

Генерал Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел “красную черту” после того, как ОАЭ и КСА купили китайские БПЛА: “Мы не хотим, чтобы они обратились к КНР и мы не хотим, чтобы они обращались к РФ за этими боевыми системами” Причем тут РФ не понятно.

На этом фоне, заявления Байдена по поводу КСА о том, чтобы сделать их изгоями для США – выглядят просто прекрасно. Если это так, то единственным фактором сдерживающим ИРИ для арабов, будет – КНР, что даст несомненно пользу для китайцев.

Источник: Теория элит



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