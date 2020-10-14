В Китае бьёт рекорды продаж новый кроссовер Toyota Wildlander

14.10.2020, 17:53, Разное

На рынок Китая весной этого года поступил новый автомобиль от японской компании Toyota. Wildlander, представляющий собой стильный и мощный кроссовер, бьёт все рекорды продаж.

Внедорожник привезли в торговые точки китайских дилеров в апреле 2020 года. Этот технически оснащенный автомобиль со стильным дизайном сразу же привлек внимание потенциальных покупателей. За прошедшее время с середины весны по сентябрь транспортное средство получило огромную популярность, выйдя в лидеры продаж. Так, всего за шесть месяцев в Китае продали порядка 52 тысяч экземпляров Toyota Wildlander.

Длина корпуса внедорожника составляет 4665 миллиметров, высота – 1685 миллиметров, при этом колесная база при равна 2,69 метра. Моторная установка нового кроссовера Toyota Wildlander развивает мощность до 222 лошадиных сил, двигатель разработан на базе Toyota RAV4. Оборудование машины предлагает системы адаптивного круиз-контроля, кругового видеообзора и автоматического экстренного торможения. Также владелец сможет запускать мотор посредством кнопки, есть в салоне и наполовину виртуальная панель приборов.

Из визуальных «изюминок» в машине установлена панорамная крыша, а салон отделан качественной кожей. Стоимость базовой комплектации габаритного внедорожника Toyota Wildlander для китайских покупателей составляет в переводе на российскую валюту 1,97 миллиона рублей. Максимально возможный вариант оснащения, как пишет «Инфореактор», обойдется в 2,772 миллиона.