Спецсвязь России взялась доставлять биоматериалы для анализов на антитела к коронавирусу

14.10.2020, 17:53, Разное

Чтобы выявить коронавирусную инфекцию обязательно нужно сдавать анализы своевременно, а именно: кровь из вены на антитела IgM и IgG и мазок на COVID-19. В РФ проводятся сотни тысяч исследований за сутки, что безусловно, помогает получить более объёмную и чёткую картину происходящего.

В этот сложный период пандемии, российская спецсвязь занимается доставкой биоматериалов для взятия анализа на наличие в организме антител к COVID-19. Они оперативно перевозят их в Противочумный центр Роспотребнадзора и, в Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Центра гигиены и эпидемиологии фельдъегери, информирует cccb.ru

Также, сотрудниками Спецзвязи, для проведения тестов, были доставлены биоматериалы в лабораторию ООО «Юнилаб-Хабаровск» и в Камчатский Центр гигиены и эпидемиологии.

К подобным транспортировкам предъявляются повышенные требования: особое внимание и осторожность, ограничение по скорости перемещения и специальный температурный режим. ФГУП ГЦСС предоставляет услуги с учётом нынешних стандартов медицинской отрасли и ключевых тенденций на рынке.