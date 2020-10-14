Раскрыто место проживания Навального в Германии

14.10.2020, 17:45, Новости дня

Блогер Алексей Навальный снял дом в курортном городке Ибах на юге Германии, сообщают СМИ.

Блогер проживает в труднодоступном, хорошо охраняемом месте, стоимость аренды в этом доме очень высокая, пишет «Московский комсомолец» , ссылаясь на данные политолога Александра Сосновского.

Рядом с Ибахом находится граница Германии и Швейцарии. Политолог ожидает, что его сведения опровергнет либо сам Навальный, либо его команда.

В четверг блогер сообщил, что его лечение в Германии стоило 49,9 тыс. евро (4,5 млн рублей) и было оплачено предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и IT-специалистом, сотрудником «Яндекса» Романом Ивановым. Навальный добавил, что его транспортировка в Германию на самолете обошлась в 79 тыс. евро (7,2 млн рублей). За нее заплатил бизнесмен Борис Зимин.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Между тем дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Кроме того, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.