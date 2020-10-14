 

Раскрыто место проживания Навального в Германии

14.10.2020, 17:45, Новости дня

Блогер Алексей Навальный снял дом в курортном городке Ибах на юге Германии, сообщают СМИ.

Блогер проживает в труднодоступном, хорошо охраняемом месте, стоимость аренды в этом доме очень высокая, пишет «Московский комсомолец» , ссылаясь на данные политолога Александра Сосновского.

Рядом с Ибахом находится граница Германии и Швейцарии. Политолог ожидает, что его сведения опровергнет либо сам Навальный, либо его команда.

 

В четверг блогер сообщил, что его лечение в Германии стоило 49,9 тыс. евро (4,5 млн рублей) и было оплачено предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и IT-специалистом, сотрудником «Яндекса» Романом Ивановым. Навальный добавил, что его транспортировка в Германию на самолете обошлась в 79 тыс. евро (7,2 млн рублей). За нее заплатил бизнесмен Борис Зимин.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением о том, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Кремль многократно подчеркивал, что РФ готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров счел ситуацию с Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим веществом, имеющим стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. 

Между тем дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал санкционный список в отношении РФ за инцидент с блогером Алексеем Навальным. Сообщалось, что санкции будут введены против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Кроме того, индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / МВД Беларуси впервые подтвердило применение огнестрельного оружия против митингующих

13.10 / МВД Белоруссии заявило о массовых столкновениях на воскресных акциях

02.09 / Задержаны убийцы 100-летнего ветерана из Башкирии

21.09 / Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения

30.09 / Появились рендеры кросс-универсала Volkswagen Polo

18.09 / Австрийский иммунолог сравнил эффективность вакцин и лекарств от COVID-19

06.09 / Возможные санкции за отравление Навального могут навредить российской вакцине от COVID-19 – Белковский

03.10 / В Германии заявили о связи возможных санкций против РФ с выводами ОЗХО

14.10 / Объявлена дата высадки на астероид Бенну

15.08 / Су-27 провел перехват американского самолета-разведчика над Черным морем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска