В Москве автомобиль таски снес ограждение и упал в реку Яузу

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14.10.2020, 17:43, Разное

В Москве автомобиль такси снес ограждение на Костомаровской набережной реки Яузы и упал в воду. В результате аварии водитель авто погиб.

Инцидент произошел около 8 часов утра неподалеку от дома, расположенного по адресу: Наставнический переулок, 17. Вскоре тело погибшего таксиста извлекли из воды. Но чтобы достать из реки саму машину, пришлось ждать приезда передвижного подъемного крана. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.



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