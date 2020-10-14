 

Арзуманян после долгой паузы вернулся к занятиям со штангой

14.10.2020, 17:40, Новости дня

Экс-участник шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, украинский актер Арам Арзуманян 14 октября на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором запечатлен во время тренировки в зале. 

Актер признался, что не занимался со штангой в течение четырех месяцев.

“Возвращаюсь к тренировкам. Первая встреча со штангой после долгого расставания”, – подписал он фото. 

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Вот так спокойно выдыхаю и возвращаюсь к тренировкам. Первая встреча со штангой после долгого (почти 4 месяца) расставания. Як там кажуть: – Где лучшие тусовки? – У нас в зале! – Где лучшие подруги? – У нас в зале! – Если я нужен тебе ищи меня в зале! Встречай, любимый @etalon.sport

Публикация от Арам Арзуманян (@aram_dad) 13 Окт 2020 в 1:26 PDT

Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале “Слуга народа”, “Пацики”, “Безумная свадьба”. В новом сезоне шоу “Танцы со звездами” на “1+1” актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко. 

Пара покинула проект после пятого эфира, который состоялся 27 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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