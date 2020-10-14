Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Водяного – штаб ООС

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 14 жовтня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementВечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 14 жовтня 2020 рокуСлава Україні!У районі проведення операції ситуація залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські воїни, дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи, непохитно виконують завдання за призначенням.Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає.У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території та передано на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.Проводяться роботи і з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби рятувальники відремонтували 1 будинок, на 9 об’єктах роботи ще тривають.Українські захисники дотримуються умов режиму припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.Слава Україні!ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУУпродовж минулої доби, 13 жовтня, у смугах відповідальності українських підрозділів зафіксовано 6 порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року.Так, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове. Також вогневу активність ворога зафіксовано в районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані на Приазов’ї. Так, у районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання.Належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони. За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 99 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5508 транспортних засобів та 4721 особу. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 726 осіб, у зворотному напрямку – 1083 особи. КПВВ «Новотроїцьке» та «Мар’їнка» не функціонували.Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою військовослужбовцями Об’єднаних сил.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 14. Oktoober 2020