 

Демонстранты в Таиланде начали непрерывный трехсуточный митинг, чтобы вынудить премьера уйти в отставку

14.10.2020, 17:40, Новости дня

14 октября десятки тысяч жителей Таиланда разбили лагерь и начали трехсуточное стояние у дома правительства в Бангкоке, они требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Оча, сообщает Bangkok Post.

Также протестующие выступают за внесение изменений в конституцию и реформирование монархии.

Как пишет издание, митинг носит мирный характер, несмотря на незначительные столкновения демонстрантов с полицией и участниками параллельной акции “желторубашечников”, которую проводят сторонники короля.

Премьера сегодня не было в офисе.

19–20 сентября в Бангкоке прошла круглосуточная антиправительственная акция, которую организовали студенческие антимонархические группы.

Генерал Чан-Оча возглавляет правительство Таиланда с 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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