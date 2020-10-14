 

Изобретатель “пенальти черпачком” Паненка вылечился от COVID-19

14.10.2020, 17:40, Новости дня

71-летний почетный президент футбольного клуба “Богемианс” (Прага), в прошлом знаменитый полузащитник Антонин Паненка, вылечился от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба со ссылкой на сына бывшего спортсмена.

По его словам, анализы на коронавирус у Паненки уже отрицательные, однако пневмонию до конца пока не вылечили.

Врачи отпустили его домой, где он будет проходить домашнее лечение.

7 октября стало известно, что изобретатель “пенальти черпачком” (удара с 11-метровой отметки, при котором после обманного движения бьющего вратарь летит в угол, а мяч закатывается в сетку по центру ворот) Паненка доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Тест подтвердил наличие у него COVID-19.

Всего за сборную Чехословакии Паненка сыграл 59 матчей, забил 17 мячей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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