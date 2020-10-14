 

Собянин подписал указ о переходе Москвы на латиницу

14.10.2020, 17:37, Разное

Президент Москвы Сергей Собянин подписал указ о начале мероприятий по «поэтапному» переводу русского языка в населённом пункте с кириллицы на латиницу до 2025 года.

Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

В первую очередь указом был утвержден новый алфавит, основанный на латинской графике. В нем 31 буква. Буквы старого алфавита на кириллице заменяются на латинские на основе их фонетического сходства.

Согласно указу, президент Москвы поручил правительству образовать национальную комиссию по переводу в государстве русского языка на латинскую графику. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Москвы, говорится в сообщении.

О намерении перевода русского языка на латиницу президент Собянин заявил в феврале. Обязательному переводу подлежат книги, документы и периодические издания. Тогда же глава государства поручил разработать к середине 2020 года график мероприятий по реализации языковой реформы. К подготовке учебно-методических материалов и специалистов, по мнению президента, следует приступить с 2021 года.

Впервые идея перевести русский язык с кириллицы на латиницу в Москве была озвучена в 2013 году. Тогда датой перехода на новое письмо был также назван 2025 год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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